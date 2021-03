Zweijähriger stirbt nach Sturz in Kanal

Ein zwei Jahre alter Bub ist nach dem Sturz in einen Kanal in Mindelheim (Landkreis Unterallgäu) gestorben. Wie die Polizei am Mittwoch bestätigte, starb das Kind in einem Münchner Krankenhaus. Ein Hubschrauber hatte den Jungen am Freitag dorthin gebracht, nachdem ihn Ersthelfer der Polizei aus dem Wasser geborgen und Wiederbelebungsversuche unternommen hatten. Zunächst hatte die „Augsburger Allgemeine“ berichtet.

Zur Klärung der Todesursache wurde demnach eine Obduktion angeordnet. Warum das Kind in den Kanal stürzte, werde derzeit ermittelt, sagte ein Sprecher der Polizei.

© dpa-infocom, dpa:210331-99-43595/2

Bericht in der "Augsburger Allgemeinen"