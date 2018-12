Zweijähriger unternimmt heimlich Weihnachtsspaziergang

Barfuß auf Weihnachtsspaziergang: Am Morgen des zweiten Weihnachtsfeiertages schlich sich ein zweijähriger Junge in Wildenheid (Landkreis Coburg) aus dem Schlafzimmer seiner Eltern. Er schloss die Tür, ohne jemanden zu wecken und spazierte barfuß und im Schlafanzug durch die Nachbarschaft. Einem Bewohner fiel der Junge schließlich auf, er wickelte ihn in eine Decke und brachte ihn auf die nächste Polizeidienststelle.

Nach Angaben der Polizei wurde der Junge auf dem Revier mit warmem Tee und Weihnachtsgebäck versorgt, bis die von den Beamten verständigte Mutter eintraf. Bevor der Ausreißer den Heimweg antrat, wollte er unbedingt noch einen Zeichentrickfilm zu Ende schauen, den die Polizisten für ihn angeschaltet hatten.