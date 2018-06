Zweijähriger spaziert in Hausschuhen auf Bundesstraße

Ein zweijähriger Junge aus Kempten hat in Marktoberdorf einen sehr gewagten Ausflug hingelegt, der ohne den beherzten Einsatz eines Busfahrers womöglich schlimmer hätte enden können.

Wie die Polizei in Kempten berichtet, sei das Kind zu Fuß in Hausschuhen und mit einer Wackelente unterwegs gewesen - und das teilweise mitten auf der vielbefahrenen B16. Ein Busfahrer habe den Jungen bemerkt, angehalten und ihn in seinem Bus mitgenommen.

Die Beamten übernahmen danach das Kind und ermittelten über eine umliegende Kita seine Familie. Die völlig aufgelöste Oma des Zweijährigen habe sich fast zeitgleich bei der Polizei gemeldet. Der Junge war der Großmutter unbemerkt ausgebüxt. Er konnte unbeschadet seinen Angehörigen übergeben werden.

Der kleine Ausreißer hatte nicht nur einen Schutzengel"

so die Beamten weiter. Leider hätten nämlich nicht alle Verkehrsteilnehmer so gut reagiert wie der Busfahrer. Zahlreiche Autofahrer seien einen Bogen um das Kleinkind gefahren und hätten sich nicht um das Kind gekümmert oder es für notwendig erachtet, das hilflose Kind aufzunehmen.