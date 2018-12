Zweijähriger büxt aus und wird von der Polizei versorgt

Ein kleiner Bub hat in Oberfranken auf eigene Faust eine Entdeckungstour unternommen - nur mit einem Schlafanzug bekleidet. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, entdeckte eine 39-Jährige den Zweijährigen am Freitagmorgen in Selb (Landkreis Wunsiedel). Weil der Bub jedoch kein Wort sprach, wusste die Frau nicht, woher er kam und informierte die Polizei. Die Beamten nahmen das Kind mit auf die Wache. Dort versorgten sie den Kleinen solange mit Lebkuchen und Malbüchern, bis seine Eltern ausfindig gemacht werden konnten. Sie hatten zunächst nicht bemerkt, dass ihr Sohn ausgerissen war.