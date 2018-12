Zwei Verletzte nach Lawinenabgang in Mittelberg

Beim Versuch, über die Kemptner Scharte zur Mindelheimer Hütte zu gehen, wurden zwei Deutsche von einer Lawine mitgerissen.

Die beiden Männer aus Deutschland wollten nach Angaben der Polizei am Sonntagnachmittag in Mittelberg über die Kemptner Scharte in Richtung Mindelheimer Hütte gehen. Kurz vor der Kemptner Scharte löste sich ein Schneebrett und riss die 23 und 18 Jahre alten Männer etwa 200 Meter weit mit.

An Kopf und Schienbein verletzt

Der 23-Jährige konnte sich selbst aus dem Schnee befreien und half dann seinem halb verschütteten Kollegen aus den Schneemassen. Er versorgte den am Kopf und Schienbein blutenden 18-Jährigen und setzte einen Notruf ab.

Der ältere der beiden erlitt ebenfalls Abschürfungen, Prellungen und Verletzungen an der Schulter. Die beiden Männer wurden mit dem Hubschrauber gerettet und ins Krankenhaus nach Immenstadt gebracht.