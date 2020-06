Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Bei einem Verkehrsunfall in Niederbayern sind am Montag zwei Menschen verletzt worden. Eine 51 Jahre alte Frau war bei Eggenfelden mit ihrem Auto aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und dort mit dem Wagen einer 36-Jährigen zusammengestoßen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Wagen der 36-Jährigen wurde von der Straße geschleudert. Beide Frauen wurden ins Krankenhaus gebracht, an den Autos entstand Totalschaden.