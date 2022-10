Zwei Verletzte bei Fahrzeugabsturz in Berchtesgadener Alpen

Beim Absturz mit einem Fahrzeug in den Berchtesgadener Alpen haben sich ein Mann und eine Frau am Donnerstag Verletzungen zugezogen. Der 40-Jährige und seine 19 Jahre alte Beifahrerin waren auf einer Versorgungsfahrt im Lattengebirge unterwegs, als sie durch eine Böschung stürzten und von dem offenen Geländewagen geschleudert wurden, wie das Bayerische Rote Kreuz (BRK) mitteilte. Beide Insassen wurden in Krankenhäuser eingeliefert.

Das Fahrzeug stürzte demnach 20 bis 30 Meter tief ab. Helfer alarmierten Rettungskräfte und leisteten Erste Hilfe. Bei der Rettung kam ein Rettungshubschrauber zum Einsatz, der den 40-Jährigen in eine Klinik transportierte.

