Zwei Verletzte bei Brand in Einfamilienhaus

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Heroldsberg (Landkreis Erlangen-Höchstadt) sind zwei Menschen verletzt worden. Nach Polizeiangaben hatten Nachbarn am frühen Mittwochmorgen bemerkt, dass starker Rauch aus dem Einfamilienhaus drang und daraufhin den Notruf gewählt. Auch die Bewohner des Hauses, ein 49-jähriger Mann und eine 50 Jahre alte Frau, waren auf das Feuer aufmerksam geworden. Sie konnten sich in Sicherheit bringen, mussten aber mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von etwa 100.000 Euro.