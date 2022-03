Zwei tote Bussarde gefunden: Polizei ermittelt

Zwei tote Bussarde geben der Polizei in Niederbayern Rätsel auf. Ein Passant habe die Kadaver der geschützten Greifvögel in Mauth (Landkreis Freyung-Grafenau) gefunden, teilten die Ermittler am Dienstag mit. Eine Untersuchung der beiden Tiere habe ergeben, dass diese möglicherweise durch stumpfe Gewalt gestorben seien. Denkbar sei, dass sie in eine Fangvorrichtung geraten und dort ums Leben gekommen seien. Hinweise darauf, dass die Bussarde vergiftet oder erschossen wurden, gebe es nicht. Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeugen.

Bussarde gehören zu den in Deutschland besonders geschützten Greifvogelarten. Das Tierschutzgesetz sieht hohe Strafen für Menschen vor, die die Vögel töten, verletzen oder deren Brut- oder Ruhestätten beschädigen. In den vergangenen Monaten waren in Niederbayern mehrfach tote Greifvögel gefunden worden. In einigen Fällen fanden die Ermittler Hinweise auf Vergiftungen.

