Zwei Tote bei Unfall in Niederbayern

Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Lkw und einem Pkw sind in Niederbayern zwei Menschen ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, geriet das Auto am Freitagmorgen auf der B12 in Höhe Kirchdorf am Inn (Landkreis Rottal-Inn) aus bisher ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn.

Dort stieß der Wagen mit einem Lkw zusammen und fing Feuer. Die Insassen des Autos, eine 68-Jährige und ein 73-Jähriger, kamen bei dem Unfall ums Leben. Der Fahrer des Lkw erlitt einen Schock und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Pressemitteilung

