Zwei Tote bei Frontalzusammenstoß

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos sind im Landkreis Garmisch-Partenkirchen zwei Menschen ums Leben gekommen. Außerdem wurden bei dem Unfall am Mittwoch zwei Menschen schwer und zwei weitere leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Nach einem Überholvorgang fuhr ein 75-Jähriger mit seinem Fahrzeug in der Nähe der Gemeinde Krün auf das Auto eines 27-Jährigen vor sich auf. Dabei schleuderte er auf die Gegenspur und prallte dort frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Zwei Italiener an Bord wurden durch die Wucht des Aufpralls getötet. Deren Fahrer sowie der 75-jährige Unfallverursacher wurden schwer verletzt. Der 27-Jährige im dritten Wagen und sein Begleiter zogen sich leichte Verletzungen zu.

