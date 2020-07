Zwei Tote bei Badeunfall im Fuschlsee in Österreich

Ein älteres Ehepaar ist im Fuschlsee in Österreich ertrunken. Wie ein Sprecher der Wasserrettung am Mittwoch berichtete, war die Frau in dem mit etwa 20 Grad nicht besonders kühlen Wasser in akute Not geraten und drohte unterzugehen. Ihr Mann habe ihr zu helfen versucht und sei dabei ebenfalls in Schwierigkeiten gekommen. Er sei ohne Bewusstsein von weiteren Badegästen aus dem See geborgen worden, die Frau ging unter. Reanimationsversuche durch den alarmierten Notarzt beim Mann blieben erfolglos. 45 Minuten nach der Alarmierung der Wasserrettung sei die Frau von zwei Rettungstauchern in rund fünf Metern Tiefe gefunden worden. Auch bei ihr konnte der Notarzt den Angaben zufolge nur noch den Tod feststellen.