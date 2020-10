Zwei statt drei Verletzte bei Kran-Unfall in München

Bei einem Kran-Unfall auf einer Baustelle in München sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Die Polizei korrigierte am Mittwochmittag vorläufige Informationen der Rettungskräfte, wonach drei Menschen verletzt worden seien. Wie genau sich der Unfall zugetragen hat, blieb aber zunächst weiter unklar. Sicher ist nach Angaben der Polizei nur, dass der mehr als 20 Meter hohe Kran auf dem Flachdach eines hohen Bürogebäudes stand, als er beim Abbauen umstürzte. „Unsere Kripo ist jetzt vor Ort, die sind am Ermitteln und am Befragen“, sagte ein Polizeisprecher zwei Stunden nach dem Notruf.

