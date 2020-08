Zwei Sprayer nach insgesamt 241 Graffitis ermittelt

Zwei Sprayer von insgesamt 241 Graffitis hat die Polizei in Unterfranken ermittelt. Ein 20-Jähriger habe eine Serie von 192 Sachbeschädigungen in Schweinfurt gestanden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Den Schaden schätzen die Ermittler auf rund 40 000 Euro. Der Mann wurden demnach bereits wegen Verstoßes gegen seine Bewährungsauflagen per Haftbefehl gesucht und nach der Vorführung beim Haftrichter ins Gefängnis gebracht.

Im nahe gelegenen Niederwerrn ermittelten die Beamten zudem einen 13-Jährigen als Verantwortlichen für weitere 49 Schmierereien. Den Schaden schätzen die Beamten auf rund 20 000 Euro. Wie die Polizei mitteilte, hatten seine Erziehungsberechtigte zur Begleichung des Schadens zuvor bereits die Gemeinde kontaktiert.