Zwei Schwerverletzte bei Unfällen mit Tram und Bus

Bei zwei Unfällen mit einer Trambahn und einem Bus sind in München ein junges Mädchen und eine alte Frau schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, übersah die 12 Jahre alte Schülerin am Donnerstag im Stadtteil Berg am Laim eine Straßenbahn, als sie auf ihrem Fahrrad die Gleise überquerte. Der Fahrer konnte einen Zusammenstoß trotz Warnsignals und Notbremsung nicht verhindern. Das Mädchen prallte mit dem Kopf gegen die Frontscheibe und wurde von der Bahn etwa 14 Meter weit mitgeschleift. Sie wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Wenige Stunden später fuhr im Stadtteil Obergiesing ein Linienbus eine 80 Jahre alte Frau an, die trotz roter Ampel auf die Straße gelaufen war. Der Fahrer habe eine Notbremsung eingeleitet und versucht auszuweichen, teilte die Polizei mit. Dennoch wurde die Frau vom Bus erfasst. Die 80-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.