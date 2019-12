Zwei Schwerverletzte bei Kollision auf B12

Zwei Männer sind bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos im Ostallgäu schwer verletzt worden. Ein 57-Jähriger geriet auf der Bundesstraße 12 bei Germaringen am Sonntag mit seinem Auto aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem Wagen eines 40-Jährigen, wie die Polizei mitteilte. Beide Fahrer wurden in ihren Autos eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite die Männer und brachte sie in Krankenhäuser. Die Bundesstraße wurde den Angaben zufolge bis zum Abend voll gesperrt - unter anderem, weil eine Spezialfirma die Fahrbahn reinigen musste.

