Zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß in Kempten

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in Kempten (Allgäu) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Eine 78-jährige Frau sei am späten Donnerstagnachmittag mit ihrem Auto bei winterlichen Verhältnissen zu schnell gefahren, teilte die Polizei am Donnerstagabend mit. Sie verlor die Kontrolle über ihr Auto und stieß mit einem Auto aus dem Gegenverkehr zusammen. Der 29 Jahre alte Mann und die 78-jährige Frau wurden in Krankenhäuser gebracht.

