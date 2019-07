Zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß in Oberfranken

Bei einem Frontalzusammenstoß in Oberfranken sind zwei Männer schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, schlief ein 20-Jähriger bei Rödental (Landkreis Coburg) vermutlich kurzzeitig am Steuer ein. Dabei geriet der junge Mann auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem Wagen eines entgegenkommenden 36-Jährigen zusammen. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall auf der Bundesstraße schwer verletzt.