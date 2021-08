In einem Wohnhaus in Niederbayern ist es am Dienstag zu einer Explosion mit zwei Verletzten gekommen. Nach ersten Informationen der Polizei hatte sich die Explosion am Heizöltank des Gebäudes in Pfarrkirchen (Landkreis Rottal-Inn) ereignet. Möglicherweise wurde an dem Tank gearbeitet. Die zwei Menschen sollen dadurch schwere Verletzungen erlitten haben.

