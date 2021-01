Zwei Polizisten bei Corona-Demo in Unterfranken verletzt

Bei einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen im unterfränkischen Miltenberg soll ein Mann zwei Polizisten angegriffen und leicht verletzt haben. Nach dem Ende der Kundgebung hätten Beamte die Personalien von zwei Teilnehmern aufgenommen, die gegen die Infektionsschutzbestimmungen verstoßen hätten, teilte die Polizei am Montag mit.

Einer der beiden Männer trug bei der Demo am Sonntagnachmittag nach Polizeiangaben keine ausreichende Mund-Nase-Bedeckung. Der 65-Jährige habe einem Beamten ein Bein gestellt und einer Polizistin in den Bauch und gegen das Handgelenk getreten. Außerdem hatte er den Angaben nach verbotenerweise ein Klappmesser, ein Taschenmesser und ein Pfefferspray dabei. Gegen ihn wird nun ermittelt.

Am vergangenen Freitag waren bei einer Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen in Lauf an der Pegnitz (Landkreis Nürnberger Land) nach Polizeiangaben drei Beamte durch Demonstranten verletzt worden.

Pressemitteilung der Polizei