Zwei Motorradfahrer bei Zusammenstoß ums Leben gekommen

Zwei Motorradfahrer sind bei einem Zusammenstoß in der Nähe von Regen ums Leben gekommen. Ein 20 Jahre alter Motorradfahrer war am Samstagmittag von Weißenstein kommend Richtung Regen unterwegs und wollte das vor ihm fahrende Fahrzeug überholen, wie ein Polizeisprecher sagte. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Motorradfahrer, die beiden kollidierten. Der 29 Jahre alte Fahrer der anderen Maschine starb noch an der Unfallstelle, der 20-Jährige wenig später im Krankenhaus.

