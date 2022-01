Zwei Menschen sterben bei Unfall: Ein Schwerverletzter

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 3 bei Nürnberg sind zwei Menschen tödlich und eine weitere Person lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, soll der 32 Jahre alte Fahrer am Dienstagabend ein Stauende übersehen haben und in einen Lastwagen gefahren sein. Alle drei Insassen des Kleintransporters wurden durch die Wucht des Aufpralls im Wagen eingeklemmt und mussten befreit werden. Der Fahrer sowie die 26 Jahre alte Beifahrerin starben noch an der Unfallstelle. Ein 17 Jahre alter weiterer Beifahrer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Würzburg für mehrere Stunden gesperrt werden. Ein Sachverständiger soll die genaue Unfallursache klären.

© dpa-infocom, dpa:220119-99-764846/2

Polizeimeldung