Zwei Menschen sterben bei Hausbrand

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Icking (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Feuerwehrleute entdeckten die beiden Leichen bei einer ersten Begehung des Gebäudes, wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte. Ob es sich um zwei vermisste Bewohner handelte, sei noch unklar. „Zu ihrer Identität können derzeit keinerlei Angaben gemacht werden, da sie bis zur Unkenntlichkeit verbrannt sind“, teilte die Polizei mit.

Ein 74 Jahre alter Mann konnte schwerverletzt geborgen werden. Er sei mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik nach München gebracht worden, sagte der Polizeisprecher. Etwa ein halbes Dutzend Bewohner konnte sich weitgehend unverletzt in Sicherheit bringen. In dem Haus waren zehn Menschen gemeldet. Die Bürgermeisterin der Gemeinde Icking, Margit Menrad, eilte laut Polizei zum Einsatzort. Sie habe die Betreuung und Unterbringung der Bewohner veranlasst.

Das Feuer war am frühen Morgen gegen 2.40 Uhr ausgebrochen. Rauch und Flammen waren in der Nacht weithin sichtbar. Das Wohnhaus sowie die angrenzende zu Wohnräumen umgebaute Reithalle eines ehemaligen Reiterhofes brannten völlig nieder. Feuerwehrleute aus einem Dutzend umliegender Orte rückten an, um die Flammen zu löschen.

Insgesamt waren rund 180 Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Einsatz gewesen. Ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten leicht verletzt.

Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen der Polizei mehrere Hunderttausend Euro. Die Brandursache sei noch unklar, hieß es weiter. Warum das Feuer ausbrach, sollen Ermittler der Kriminalpolizei Weilheim klären.