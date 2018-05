Zwei Menschen nach Unfall lebensgefährlich verletzt

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf einer Staatsstraße in Hösbach (Landkreis Aschaffenburg) sind am Montag zwei Menschen lebensgefährlich verletzt worden. Zwei weitere Menschen erlitten schwere Verletzungen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein 59 Jahre alter Autofahrer wollte demnach in einen Feldweg einbiegen, als er aus unbekannten Gründen mit dem Auto eines 31 Jahre alten Fahrers zusammenprallte. Der 31-Jährige sowie einer seiner beiden Beifahrer im Alter von 29 Jahren wurden lebensgefährlich verletzt. Alle vier Verletzten kamen in umliegende Krankenhäuser.