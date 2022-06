Zwei Männer bei Brand in Einfamilienhaus verletzt

Zwei Bewohner haben bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Niederbayern eine Rauchvergiftung erlitten. Bei dem Feuer in Aldersbach (Landkreis Passau) seien eine Garage und zwei darin parkende Autos ausgebrannt, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag. Die beiden Verletzten kamen nach dem Feuer am Freitag in ein Krankenhaus. Den Schaden schätzt die Polizei auf einen unteren sechsstelligen Bereich. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.

© dpa-infocom, dpa:220625-99-795965/2