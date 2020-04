Zwei Lastwagen brennen auf A7 aus: Drei Schwerverletzte

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 7 nahe Ellwangen (Ostalbkreis) sind zwei Lastwagen ausgebrannt. Die Beifahrerin in einem der Sattelschlepper wurde durch die Frontscheibe geschleudert, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Sie schwebe in Lebensgefahr. Die beiden Fahrer erlitten ebenfalls schwere Verletzungen. Zuvor war demnach am frühen Morgen ein anderer Lastwagen mit zu hohem Tempo in eine Baustelle gefahren, der Fahrer blieb unverletzt. Der Auffahrunfall habe sich im Rückstau ereignet.

Die A7 wurde zwischen dem bayerischen Dinkelsbühl und Ellwangen in beide Richtungen zeitweise komplett gesperrt. Dem Sprecher zufolge waren Feuerwehr und Rettungsdienst mit starken Kräften vor Ort. Auch ein Polizeihubschrauber sei im Einsatz gewesen. Die Unfallursache und der genaue Hergang waren zunächst unklar.