Zwei Hunde sterben bei Brand: Elf Hunde aus Haus gerettet

Beim Brand eines Einfamilienhauses in Wemding (Landkreis Donau-Ries) sind 2 der 13 Hunde der Familie verendet. Die Bewohner selbst blieben mit einer Ausnahme unverletzt, wie das Polizeipräsidium Schwaben-Nord am Mittwoch mitteilte. Nur eine 37-Jährige, die das Feuer am Vorabend auf dem Dachboden entdeckt und zu löschen versucht hatte, kam leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Der Dachstuhl des Einfamilienhauses brannte völlig aus, das Haus ist seither unbewohnbar. Es entstand ein Sachschaden von rund 150 000 Euro. Die Brandfahnder vermuten einen Defekt in der Elektroinstallation als Ursache.

