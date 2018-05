Zwei Humboldt-Professuren für Bayern

Zweimal geht Deutschlands höchstdotierter Forschungspreis, die Humboldt-Professur, in diesem Jahr nach Bayern. Dies teilte das bayerische Wissenschaftsministerium am Freitag mit. Wissenschaftsministerin Marion Kiechle (CSU) gratulierte den beiden Preisträgern im Vorfeld der offiziellen Verleihung in Berlin am Dienstag. Die Kognitive Linguistin Ewa Dąbrowska wird mit einer Humboldt-Professur an die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg wechseln, der Informatiker Marco Caccamo an die Technische Universität München. Die Humboldt-Stiftung zeichnet mit dem Forschungspreis führende, im Ausland tätige Wissenschaftler aus. Der Preis ist mit fünf Millionen Euro für experimentell und dreieinhalb Millionen Euro für theoretisch arbeitende Forscher dotiert. Das Geld soll die Forschung in den ersten Jahren finanzieren.

Bilder von Dr. Ewa Dabrowska

Bilder von Dr. Marco Caccamo