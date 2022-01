Zwei Heimspiele der Straubing Tigers neu angesetzt

Inmitten des Corona-Chaos stehen für die Straubing Tigers zwei Nachholtermine in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) fest. Das Heimspiel gegen die Schwenninger Wild Wings soll am 13. Februar (19.00 Uhr) und die Partie in eigener Halle gegen die Grizzlys Wolfsburg soll am 18. Februar (19.30 Uhr) ausgetragen werden. Dies teilten die Straubinger am Mittwoch mit. Wegen der Neuansetzung der ebenfalls coronabedingt ausgefallenen Gastspiele gegen die Eisbären Berlin und die Iserlohn Roosters stehen die Vereine in Abstimmung mit den DEL-Verantwortlichen.

