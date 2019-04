Zwei Gäste in Münchner Hostel mit Messer verletzt

Bei einem Streit in einem Münchner Hostel sind zwei Gäste durch Messerstiche schwer verletzt worden. „Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen“, sagte eine Sprecherin der Polizei. Nach ersten Erkenntnissen gerieten am Abend des Ostermontags mehrere Gäste in einen heftigen Streit, der dann eskalierte. Die Polizei war mit einem großen Aufgebot im Einsatz. Die Opfer wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. „Zum Hintergrund des Ganzen können wir noch keine Angaben machen“, sagte die Sprecherin weiter.