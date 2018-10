Zwei Frauen schwer verletzt bei Verkehrsunfall auf der B470

Zwei Frauen sind bei einem Verkehrsunfall in der Oberpfalz auf der Bundestraße 470 schwer verletzt worden. Eine 70-Jährige war mit ihrem Wagen am Freitagnachmittag am Ortsende von Schwarzenbach auf die B470 nach links in Richtung Weiden abgebogen. Dabei stieß sie mit dem Fahrzeug einer 51-Jährigen zusammen. Durch den Aufprall kam es bei beiden Autos zum Totalschaden, teilte die Polizeiinspektion Eschenbach am Samstagabend mit. Beide Frauen, die alleine in ihren Fahrzeugen saßen, kamen mit Oberkörperverletzungen ins Krankenhaus in Weiden. Die Feuerwehr war mit zwei Einsatzfahrzeugen am Unfallort, um die Unfallstelle abzusichern und eine Umleitung einzurichten. Die B470 war für rund eine Stunde gesperrt. Der Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 30 000 Euro.