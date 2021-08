Zwei Flugzeuginsassen bei missglückter Landung verletzt

Erneut ist es zu einem Flugunfall in Weiden in der Oberpfalz gekommen. Das Kleinflugzeug eines 52 Jahre alten Piloten setzte kurz vor der Landebahn auf und überschlug sich aus bislang ungeklärter Ursache, wie die Polizei am Montagabend mitteilte. Der Pilot und auch der 60 Jahre alte Co-Pilot konnten sich selbstständig aus dem beschädigten Flugzeug befreien. Beide Insassen kamen mit Verletzungen ins Krankenhaus. Bereits eine Woche zuvor war es auf dem Flugplatz zu einem tödlichen Flugunfall gekommen, bei dem ein 74-Jähriger gestorben war.

© dpa-infocom, dpa:210831-99-32052/2

