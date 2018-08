Zwei Fallschirmspringer schwer verletzt

Zwei Fallschirmspringer sind in der Nähe von Illertissen (Landkreis Neu-Ulm) schwer verletzt worden. Dies teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Näheres zu dem Unfall am Sonntag konnte der Sprecher noch nicht sagen. Die Ursache werde noch ermittelt. Ein 34-Jähriger schwebte den Angaben zufolge in Lebensgefahr, ein 64 Jahre alter Mann ist schwer verletzt. Die beiden Unfälle in der Nähe eines Flugplatzes seien unabhängig voneinander passiert, sagte der Polizeisprecher.