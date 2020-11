Zwei E-Schiffe für den Bodensee geplant

Die Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB) wollen ihre Flotte um zwei elektronisch betriebene Passagierschiffe erweitern. Durch die E-Schiffe wolle man von fossilen Brennstoffen wegkommen und umweltfreundlicher werden, teilte das Unternehmen am Freitag in Konstanz mit. Die beiden Schiffe sollen zwischen Uhldingen-Mühlhofen, der Insel Mainau und Meersburg eingesetzt werden und Platz für je 300 Passagiere bieten. Um Energie zu sparen, werden sie den Angaben nach etwas langsamer fahren und leichter sein als die üblichen Schiffe. In den Mittagspausen soll der Akku nachgeladen werden. Das erste E-Schiff könnte im Sommer 2022 an den Start gehen. Wie viel das ganze kosten wird, steht laut BSB noch nicht fest.