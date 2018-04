Zwei Brände in Asylbewerberunterkunft

Gleich zweimal ist die Feuerwehr am Dienstag zu einem Einsatz in einer Asylbewerberunterkunft in Schwaben ausgerückt. Erstmals wurde in der Unterkunft in Höchstädt an der Donau (Landkreis Dillingen) gegen 3.00 Uhr Feueralarm gegeben. Drei Bewohner wurden bei dem Brand leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die genaue Brandursache war zunächst unklar, die Ermittler gingen jedoch nicht von Brandstiftung aus. Die etwa 40 Bewohner waren in einem Feuerwehrgerätehaus in Sicherheit gebracht worden, später sollten sie in einer anderen Unterkunft in der Stadt untergebracht werden.

Stunden später schlugen dann erneut Flammen aus den Containern. Ein Glutnest habe das Feuer erneut entfacht, hieß es. „Es ist ein und derselbe Brand“, sagte Siegfried Hartmann, Pressesprecher der Polizei Schwaben Nord. Die Feuerwehr war mit 60 Mann im Einsatz.

Am Vormittag bestand zunächst die Gefahr, dass sich giftige Gase bilden könnten, weil Dämmmaterial schmorte und brannte. Die Warnung wurde jedoch gegen Mittag wieder aufgehoben. „Es besteht keine Gefahr mehr durch giftige Dämpfe. Die Warnmeldung wird somit aufgehoben“, schrieb die Polizei auf Twitter.