Zwei Badegäste retten 74-Jährigem das Leben

Zwei Männer haben an einem Badesee in Schwaben das Leben eines 74-jährigen Schwimmers gerettet. Den 21 und 26 Jahre alten Badegästen war der Senior am frühen Sonntagabend in dem See bei Elchingen (Landkreis Neu-Ulm) aufgefallen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Er hatte offenbar gesundheitliche Probleme und drohte unterzugehen. Die Männer erkannten die Notlage des Rentners vom Ufer aus und schwammen zu ihm. Es gelang ihnen, den 74-Jährigen aus dem Wasser zu ziehen. Am Ufer versorgte der Rettungsdienst den Mann. Er kam in eine Klinik. Woran der Schwimmer genau litt, war unbekannt.

Mitteilung der Polizei