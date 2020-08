Zwei Autounfälle wegen Griff zur Brille

Gleich zwei Autofahrer haben nach eigener Aussage auf der Autobahn 73 in Oberfranken Unfälle gebaut, weil sie zur Brille gegriffen haben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, stieß am Sonntag bei Bamberg zunächst das Auto einer 43 Jahre alten Frau an die Leitplanke. Nach eigenen Angaben wollte die Fahrerin gerade ihre Sonnenbrille aufsetzen, als der Unfall passierte. Wenige Stunden später streifte bei Forchheim ein 74-jähriger Fahrer eine Leitplanke - auch er soll durch den Griff nach der Brille abgelenkt gewesen sein. Den Schaden an Autos und Leitplanken schätzte die Polizei auf etwa 12 000 Euro. Die Frau und der Mann blieben unverletzt.