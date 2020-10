Zwei Autos nach Auffahrunfall in Niederbayern ausgebrannt

Nach einem Unfall auf der Autobahn 3 sind zwei Autos bei Hofkirchen (Landkreis Passau) komplett ausgebrannt. Verletzt wurde bei dem Auffahrunfall am Dienstagabend niemand, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Eine 48-jährige Autofahrerin war demnach auf ein vor ihr fahrendes Auto mit Anhänger aufgefahren. Daraufhin fing das Auto der 48-Jährigen an zu brennen und auch das auf dem Anhänger des vorausfahrenden 58-jährigen Autofahrers transportierte Fahrzeug stand kurz darauf in Flammen. Die Polizei geht derzeit von einem technischen Defekt an dem Auto der 48-Jährigen aus. Die Autobahn musste für die Lösch- und Aufräumarbeiten für eine Stunde komplett gesperrt werden. Der Schaden beträgt ca. 18 000 Euro.