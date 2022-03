Bayern-Fußballerinnen nach Kantersieg: „Selbstvertrauen“

Die Fußballerinnen des FC Bayern München sind nach ihrem souveränen Einzug ins Halbfinale des DFB-Pokals hungrig auf mehr. „Das sollte uns weiterhin Aufschwung für die entscheidenden Wochen im März geben“, sagte Trainer Jens Scheuer nach dem 9:1-Kantersieg über den FC Carl Zeiss Jena am Montagabend. Ende März stehen für die Münchnerinnen die zwei Viertelfinal-Spiele in der Champions League gegen Paris Saint-Germain an.

Die Bayern-Frauen streben erstmals den großen Triumph in der Königsklasse an. In der vergangenen Saison waren sie im Halbfinale am FC Chelsea gescheitert.

Das Torfestival gegen Bundesliga-Konkurrent Jena im DFB-Pokal war ein perfektes Warmschießen. Klara Bühl (9., 39.), Jovana Damnjanovic (25., 37), Lina Magull (42.), Saki Kumagai (55.), Viviane Asseyi (83.) und Maximiliane Rall (88.) trafen für den in allen Belangen überlegenen Favoriten. Hinzu kam ein Eigentor durch Any Adam (77.). Ebenfalls ein Eigentor von Hanna Glas (40.) führte zum Jenaer Ehrentreffer.

„Das war heute eine super Leistung, dazu kann ich meiner Mannschaft nur gratulieren“, sagte Damnjanovic „das bringt uns Selbstvertrauen für die kommenden Spiele.“

Homepage Jenas Fußball-Frauen

Neuigkeiten FC Bayern Frauen

Stimmen zum Halbfinaleinzug

© dpa-infocom, dpa:220301-99-334642/3