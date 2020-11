Zwei Autofahrer bei Unfall in Niederbayern verletzt

Bei einem Unfall in Arnstorf (Landkreis Rottal-Inn) sind zwei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei vom Donnerstag sah ein 32-jähriger Autofahrer beim Überqueren einer Straße am Mittwochmittag den von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Wagen eines 23-Jährigen zu spät. Beide Fahrzeuge krachten gegeneinander und schleuderten in den angrenzenden Straßengraben. Die Fahrer wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden belief sich auf rund 50 000 Euro.