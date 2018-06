Zwei Achtjährige auf Diebestour

- Zwei dreiste Achtjährige haben zwei Tage lang Spielsachen aus einem Geschäft in Kempten gestohlen. Sie wurden beobachtet, wie sie wiederholt mit Spielzeug in einen Aufzug stiegen und ohne die Sachen wieder heraus kamen. Auf einer Toilette hatten sie die Waren in ihren Rucksäcken verstaut und nur die Verpackungen zurückgelassen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Bei einer Befragung gaben die Kinder an, kein Deutsch zu verstehen - was sich nach Ankunft der Eltern als Lüge herausstellte. Auch zuhause versuchten die Jungen, die Beamten in die Irre zuführen. Letztendlich gaben sie dann aber das Versteck des Diebesgutes im Gesamtwert von 180 Euro preis: auf dem Dachboden hinter einer Doppelwand. Auch ein eindringliches Gespräch habe die beiden Kinder nicht beeindruckt.

Pressemitteilung