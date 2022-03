Zwei 18-Jährige sollen Haus angezündet haben

Zwei 18-jährige Männer sollen nach Angaben der Polizei ein leerstehendes Wohnhaus bei Landshut in Brand gesteckt haben. Einer der beiden Verdächtigen habe den Notruf gewählt, weil er nach eigenen Angaben an dem unbewohnten Haus in Velden (Vils) vorbeigegangen und dort durch eine Explosion oder Stichflamme verletzt worden sei, teilte die Polizei am Montag mit. Feuerwehrleute löschten in der Nacht zu Samstag die Flammen, wie ein Sprecher sagte.

Die Ermittler fanden später Brandbeschleuniger an dem Gebäude. Nun stehen der 18-Jährige und ein gleichaltriger Begleiter in Verdacht, an dem Haus Feuer gelegt zu haben. Der junge Mann, der den Notruf gewählt hatte, musste den Angaben zufolge mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Pressemitteilung der Polizei

