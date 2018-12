Zwei 15-Jährige kaufen Auto und machen Spritztour

Mit einem selbst gekauften Auto, gestohlenen Nummernschildern und ohne Zulassung und Führerschein haben zwei 15-Jährige am Donnerstag eine Spritztour gemacht. Über ein Verkaufsportal hatten die Jugendlichen den 220 Euro teuren Wagen aufgetrieben und am Donnerstag in Bad Kötzting gekauft, wie die Polizei am Samstag auf Twitter mitteilte. Ohne Nummernschilder fuhren der Schüler und der Auszubildende aus dem Raum Zwiesel los. Unterwegs schraubten sie die Kennzeichen eines Fahrzeugs ab und befestigten sie an ihrem eigenen.

Ein Zeuge rief die Zwieseler Polizei, die die beiden in einer Bushaltestelle in Zwiesel fand. „Vermutlich aus Freude über den gelungenen Coup wurde dort erst einmal eine Zigarette geraucht“, schreibt die Polizei Niederbayern in einer Mitteilung auf Facebook. Den Autoschlüssel hatte einer der beiden noch in der Hand. Die vorläufige Liste der Vergehen: Fahren ohne Versicherung, ohne Zulassung, ohne Führerschein und Diebstahl von Kennzeichen.

Auch der Fahrzeugverkäufer, ein 29-Jähriger aus Bad Kötzting, wird sich wegen Beihilfe verantworten müssen. Er hätte den Jungen das Auto nach Angaben der Polizei nicht verkaufen dürfen, weil sie in ihrem Alter beschränkt geschäftsfähig sind.

