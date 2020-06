Zwölfjähriger prallt mit Motorradfahrschüler zusammen

Ein Bub auf einem Tretroller ist in Nürnberg mit einem Motorradfahrschüler zusammengeprallt und hat sich dabei schwer verletzt. Der zwölf Jahre alte Junge wollte laut Polizeiangaben vom Dienstag am Abend zuvor die Straße überqueren, obwohl laut ersten Zeugenaussagen die Ampel rot war. Der kreuzende 19 Jahre alte Motorradfahrer, der gerade eine Fahrstunde absolvierte, konnte nicht rechtzeitig bremsen und fuhr geben den Jungen. Dieser wurde in ein Krankenhaus gebracht - Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht. Der Fahrschüler blieb unverletzt.