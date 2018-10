Zuschauer der Partie Augsburg gegen Freiburg stirbt

Nach der Messerattacke auf dem Ravensburger Marienplatz konnten zwei der drei Verletzen das Krankenhaus verlassen. Das teilte die Polizei am Montag mit. Zwei Syrer im Alter von 19 und 20 Jahren sowie ein 52-jähriger Deutscher, der mit seiner Familie einen Ausflug nach Ravensburg machte, waren am Freitag von einem bewaffneten 21-jährigen Afghanen verletzt worden. Oberbürgermeister Daniel Rapp hatte am Samstag die drei Männer im Krankenhaus besucht.