Zusammenstoß zweier Autos führt zu Stromausfall

Ein Unfall hat im Oberpfälzer Landkreis Schwandorf zu einem Stromausfall geführt. Zwei Autos waren in Stulln zusammengestoßen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Beide Wägen wurden durch die Wucht des Aufpralls auf den Gehweg geschoben; dabei wurde ein Stromkasten beschädigt. Mehrere Haushalte in der Ortschaft waren anschließend für einige Zeit ohne Strom. Den Gesamtschaden bezifferte die Polizei auf rund 25 000 Euro. Die Fahrer der beiden Fahrzeuge wurden bei dem Unfall am Mittwoch leicht verletzt.