Zusammenstoß: Polizeifahrzeug mit doppeltem Unfall

Bei der Kontrolle eines Sattelzuges auf der Autobahn 93 in der Oberpfalz durch ein ziviles Fahrzeug der Polizei ist es zu einem Unfall mit mehreren Verletzten gekommen. Von dem Lastwagen hatten sich am Montag in der Nähe von Schwandorf Eisplatten gelöst und waren auf das dahinter fahrende Polizeiauto geprallt, wie die Autobahnpolizeistation mitteilte.

Wegen des entstandenen Schadens wollten die Beamten den Lastwagen an einem Parkplatz anhalten. Ein 55 Jahre alter Autofahrer erkannte dies zu spät und stieß mit dem Polizeifahrzeug zusammen. Die drei im Fahrzeug sitzenden Polizisten erlitten leichte Verletzungen. Der Mann im Auto blieb unverletzt.

