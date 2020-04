Zusammenstoß zweier Autos: Zwei Verletzte und Totalschäden

Bei dem Zusammenstoß zweier Autos in Lachen (Landkreis Unterallgäu) sind zwei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei vom Samstag wollte ein 28-Jähriger am Freitagmorgen mit seinem Fahrzeug nach rechts auf eine Straße abbiegen und stieß dabei mit dem Wagen eines vorfahrtsberechtigten Autofahrers zusammen. Der 52-jährige Fahrer und seine 58 Jahre alte Ehefrau wurden dabei verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Der 28-Jährige blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen kam es zu Totalschäden in Höhe von mehr als 20 000 Euro.

Pressemitteilung