Zum Geburtstag von Hoeneß Protest vor Wurstfabrik

Zum 70. Geburtstag von Uli Hoeneß haben Tierschützer vor der von dem Fußballmanager mitgegründeten Wurstfabrik gegen die Bedingungen in der Fleischindustrie protestiert. Die Teilnehmer machten am Mittwoch vor dem Werk in Nürnberg die Fleisch-, Eier- und Milchproduzenten für „Tierquälerei & Klimakollaps“ verantwortlich.

Die Organisation Animal Rebellion sprach von einer Blockade der Fabrik durch etwa 40 Aktivisten. Die Polizei hingegen erklärte, dass die Zufahrt zu dem Werksgelände weiterhin möglich sei. Die Tierschutzorganisation kritisierte, dass Unternehmer wie Hoeneß „auf dem Rücken der Tiere, der Arbeiter*innen und der Umwelt immensen Reichtum“ anhäuften.

Von der HoWe Wurstwaren KG war zunächst keine Stellungnahme zu der Aktion zu erhalten. Uli Hoeneß hatte das Unternehmen 1985 zusammen mit einem Geschäftspartner gegründet. Mittlerweile ist Sohn Florian Hoeneß Chef des Betriebes, der nach eigenen Angaben bis zu vier Millionen Nürnberger Rostbratwürste pro Tag herstellt. Uli Hoeneß, der langjährige Vorstand und Präsident des Fußball-Bundesligisten FC Bayern, wurde am Mittwoch 70 Jahre alt.

