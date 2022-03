Zukunft von Erzbischof Woelki: Bätzing mahnt Papst zu Eile

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz (DBK), Georg Bätzing, drängt den Vatikan zu einer schnellen Entscheidung über die Zukunft von Kardinal Rainer Maria Woelki. Der Erzbischof von Köln hat dem Papst seinen Rücktritt angeboten. Lange zusehen werde man nicht können, sagte Bätzing am Montag im Wallfahrtsort Vierzehnheiligen in Bayern zum Auftakt der DBK-Frühjahrsvollversammlung in Richtung Rom.

Woelki war nach einer Auszeit von fünf Monaten in der Vorwoche ins Erzbistum Köln zurückgekehrt, hatte aber zugleich dem Papst seinen Rücktritt angeboten. Bätzing sagte, Papst Franziskus und die Bischofskongregation stünden jetzt in der Verantwortung. Woelki habe ein „starkes Zeichen“ gesetzt. „Er hat seine Zukunft in die Hand des Papstes gelegt.“

Woelki gilt als höchst umstrittenen im wichtigen Erzbistum Köln, das Verhältnis zwischen den Gremien und dem Kardinal gilt als zerrüttet. Bei seiner Rückkehr bat er die Gläubigen um eine zweite Chance. Die Situation in Köln bezeichnete Bätzing weiterhin als hoch angespannt. Woelki werde sich vor seinen Bischofskollegen äußern. Die Vollversammlung endet am Donnerstag.

Infos der DBK zu den Vollversammlungen

Tagungsort Vierzehnheiligen

Erzbistum Bamberg

Statements der Reformbewegungen

© dpa-infocom, dpa:220307-99-421734/2